Setur-BA dá continuidade ao incentivo para eventos no estado

Salvador, na zona turística Baía de Todos-os-Santos; e Rodelas, na zona Lagos e Cânions do São Francisco, tiveram opções gratuitas para baianos e visitantes que curtiram o último fim de semana no estado. Eventos juninos e esportivos, além de uma feira gastronômica movimentaram as duas cidades por meio de ações de incentivo da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA).

Na capital, a rua Santa Isabel, no Pelourinho, recebeu o Samba Junino do Beco, em homenagem ao cordelista baiano Cuíca de Santo Amaro, com a participação das bandas Flor Serena e Batifun e o cantor André Macedo. Na orla de Pituaçu, houve a Copa Pedal de Bicicross para crianças, que contou com a presença de famílias de turistas que passeavam pela praia do Corsário. Na Cidade Baixa, aconteceu o Forró da Feira, na tradicional Feira de São Joaquim, em Água de Meninos. A festa teve o forrozeiro Virgílio e outras atrações, que animaram feirantes e clientes, no espaço representativo da cultura dos baianos, que atrai o interesse de visitantes brasileiros e estrangeiros.

Já no norte do estado, foi realizado o Festival Gastronômico de Rodelas, que atraiu pessoas da região banhada pelo Rio São Francisco, para uma programação com degustação de culinária típica, artesanato e apresentações musicais mais voltadas para o São João. O evento incrementou a economia do município, gerando grande movimento em pousadas e restaurantes parceiros do festival.