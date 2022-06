Estado lança oportunidades de capacitação e credenciamento para profissionais do turismo

A 91ª Reunião Ordinária do Conselho Paranaense do Turismo (Cepatur) aconteceu nesta quinta-feira (09) durante a Expo Turismo, em Curitiba. Entre as pautas estiveram o lançamento da Portaria IAT nº 194/2022, que prevê a abertura do Edital de Credenciamento para profissionais da área atuarem com o turismo de aventura e ecoturismo nas Unidades de Conservação Estaduais administradas pelo Instituto Água e Terra e a apresentação dos cursos do “Turismo em Foco”, desenvolvidos em parceria pela Paraná Turismo e o Senac, voltados à capacitação de profissionais.

Esta foi a primeira reunião do secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Everton Souza, como presidente do Cepatur. De acordo com ele, o Estado tem a importante missão de estruturar a política pública para o setor e o Conselho oferece esse auxílio. “O investidor no Paraná tem que ser tratado com muito carinho. Criar um solo fértil para ele é uma preocupação do governador e a Secretaria faz esse trabalho articulado. A nossa obrigação é cortar as amarras para deixar os empreendimentos voarem com segurança jurídica”, disse.

Ele destacou, ainda, o papel do IAT, vinculado à Sedest, no licenciamento de diversas atividades ligadas ao turismo, especialmente o náutico, como rafting, por exemplo.

A reunião contou também com a presença do secretário executivo do Ministério do Turismo, Marcos José Pereira. “Temos muito o que trabalhar no Brasil para criar mecanismos mais favoráveis para que o empresário invista neste setor. Nós estamos competindo com o mundo, não somente com os estados vizinhos, e nosso país é abençoado, com lugares maravilhosos e belezas cênicas”, disse.

Ele reforçou que a iniciativa de capacitar profissionais da área é o primeiro passo para esse ambiente mais favorável. “Para termos ofertas com mais qualidade, temos que pensar em qualificação profissional”, completou.

O Cepatur é composto por mais de 50 instituições trabalhando em conjunto para o desenvolvimento do turismo do Paraná. O diretor-presidente da Paraná Turismo, Irapuan Cortes, destacou o ambiente favorável da Expo Turismo para a realização da reunião do Cepatur. “Entendemos que essas feiras são fundamentais para mostrar o Paraná como um destino turístico”, afirmou.

CAPACITAÇÃO– Os cursos ofertados no site do SENAC são gratuitos e podem ser feitos por pessoas de 16 anos ou mais. A oferta foi lançada em março deste ano e já conta com 1.200 inscritos. A ação integra as políticas do Governo do Estado que visam a retomada econômica e o retorno da demanda turística pós-pandemia. Entre os objetivos está o de qualificar as pessoas que atendem os turistas e as atividades relacionadas ao setor, como hospedagem, gastronomia e turismo de aventura.

A parceria deve acontecer durante todo o ano de 2022, com abertura de novas turmas. Cada curso tem seu prazo de inscrição diferenciado e foi elaborado de acordo com a demanda identificada nas cidades.

O conteúdo foi embasado em pesquisas feitas pela Paraná Turismo e a Fecomércio com as Instâncias de Governança Regionais (IGRs). A partir do levantamento, foram criados 17 títulos com a oferta de 8.250 vagas em 31 turmas. Entre os conteúdos está marketing digital, empregabilidade, turismo no espaço rural, design turístico, biodiversidade, condutor de turismo de aventura, entre outros.

Das ofertas, 23 são cursos em formato presencial, totalizando 547 vagas, e outras oito turmas são por Educação a Distância (EAD), com 800 vagas disponíveis. De acordo com o Senac, existe a possibilidade de abrir novas turmas, conforme a demanda. A capacitação conta com a atuação de diversas entidades, como Fecomércio e Sebrae Paraná, além da Paraná Turismo e do SENAC.

O superintendente do Sebrae Paraná, Vitor Roberto Tioqueta, afirma que o turismo não cresce sozinho e precisa do trabalho de várias instituições, cada uma no seu conhecimento. “Para nós, é um imenso prazer essa parceria com o Estado para qualificar os profissionais da área. Todas as instituições envolvidas nesse processo entendem que quanto mais pessoas capacitadas tivermos, melhor é a retomada do setor com qualidade”, disse.

EDITAL– O Edital de Credenciamento para profissionais do turismo de aventura e ecoturismo nas Unidades de Conservação visa garantir segurança ao usuário e ao turista. Os interessados precisam apresentar, além da capacitação profissional, uma série de documentos junto ao IAT.

“Todos aqueles que operam com atividades permitidas dentro das Unidades de Conservação abertas à visitação no Estado precisam agora se credenciar. Eles devem apresentar documentação, com certidões que demonstrem que ele tem capacidade de atuar de forma segura”, destacou o diretor de Políticas Ambientais da Sedest e diretor do Patrimônio Natural do IAT, Rafael Andreguetto.

Para a diretora técnica da Paraná Turismo, Isabella Tioqueta, o edital vem ao encontro com a demanda imposta na pandemia e com a necessidade de possuir profissionais qualificados no Estado.

“Isso garante ao turista que ao entrar em uma UC ele será apoiado por uma pessoa que já conhece o local, oferece segurança e vai poder auxiliá-lo na sua aventura. Principalmente nesse período de pandemia, os turistas começaram a buscar mais as áreas naturais para sair de casa, então ter um turismo de forma segura e organizada é primordial para alavancar o desenvolvimento econômico desse setor”, disse.

Para os profissionais atuarem no turismo de aventura nas UC’s, o Senac oferece o curso de qualificação profissional para este fim. É um dos cursos com maior carga horaria (240 horas) e aulas práticas.

UC’s contempladas por este Edital de Credenciamento:

Parque Estadual Pico do Marumbi

Parque Estadual do Palmito

Parque Estadual do Rio da Onça

Parque Estadual Serra da Baitaca

Parque Estadual do Monge

Parque Estadual do Cerrado

Parque Estadual do Guartelá

Parque Estadual do Lago Azul

Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo

Parque Estadual de Ibicatu

Parque Estadual de São Camilo

Parque Estadual da Cabeça do Cachorro

Parque Estadual do Rio Guarani

Parque Estadual Pico Paraná

Parque Estadual Salto São Francisco da Esperança

Parque Estadual da Ilha do Mel

Monumento Natural Salto São João

Parque Estadual de Ibiporã

Parque Estadual Mata São Francisco

Parque Estadual de Campinhos