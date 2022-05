Santur participa da abertura de seminário sobre turismo de aventura em Praia Grande

Em parceria com a Santur, a Abeta está organizando o Encontro Regional de Turismo de Aventura e Natureza, que tem como objetivo capacitar profissionais do segmento através de palestras inspiradoras, oficinas de capacitação técnica, estudos de casos e divertidas vivências de experiências.

O evento também pretende melhorar a gestão e a capacidade de inovação de micros e pequenos negócios, além de ampliar e fortalecer os laços de relacionamentos entre os participantes, promovendo o associativismo e gerando novas oportunidades de negócios para a cadeia produtiva do turismo local.

“A capacitação de profissionais do segmento é de suma importância, pois Santa Catarina é um destino singular no que diz respeito ao turismo ecológico e de aventura. Com 560 quilômetros de litoral, o estado é rico em praias inigualáveis e com uma infraestrutura que cada vez mais vem sendo aperfeiçoada. Além do turismo de sol e praia, Santa Catarina, com sua pluralidade geográfica, oferece opções para amantes da natureza e de esportes radicais”, destacou o presidente da Santur, Henrique Maciel.