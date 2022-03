José Otônio - Ji-Paraná perde um dos seus grandes pioneiros

Faleceu nesta sexta-feira (25), o empresário José Otônio aos 80 anos. Natural de Russas (CE), ele se estabeleceu na Vila de Rondônia e ajudou a desenvolver o local até a emancipação política quando o nome da cidade foi trocado por Ji-Paraná. No município, ele exerceu os cargos de prefeito e vice-prefeito. Em 2009, assumiu o cargo após o licenciamento do ex-prefeito José Bianco.

José Otônio tinha uma rede postos de combustível e todos os anos ajudava na iluminação natalina de Ji-Paraná e distribuía centenas de cestas básicas para pessoas carentes e seus funcionários.

A morte de José Otônio foi lamentada pelas principais lideranças políticas de Ji-Paraná. Em uma rede social, o ex-prefeito Jesualdo Pires postou o seguinte comentário:

“Extremamente triste recebi o falecimento do meu amigo, irmão e como um pai em Rondônia, nosso pioneiro há 60 anos em Vila de Rondônia José Otonio Lima Silva. Pessoa que me deu todas as oportunidades em minha vida, que foi prefeito de Ji-Paraná e um dos maiores empresários no ramo de combustíveis do estado. Contribuiu muito para o desenvolvimento de Ji-Paraná e de nosso estado. Meus sentimentos aos familiares e amigos!”