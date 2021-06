Forte massa de ar polar derruba as temperaturas em Rondônia a partir desta segunda

Uma forte massa de ar frio de origem polar vai avançar pelo Brasil nos próximos dias e vai derrubar as temperaturas até em áreas do Norte do país. Há previsão de friagem no Acre, Rondônia e sul do Amazonas.

Nesta segunda-feira (28), o frio já entra por Rondônia, Acre e até a metade sul do Amazonas. A queda de temperatura será acentuada em relação aos padrões destas regiões. As temperaturas máximas já vão ficar mais baixas, principalmente entre as regiões de Vilhena e Rio Branco.

Aos poucos, ao longo da semana, as temperaturas durante as tardes tendem a subir de forma gradativa, porém, com a entrada do ar frio e a falta de nebulosidade no fim do dia, vai fazer com que o frio das noites e madrugadas seja sentido ainda até o fim da semana. Nesses dias, as mínimas ficam em torno de 11/12°C em diversos municípios.

Não dá para descartar novos recordes de frio em cidades do centro-sul da Região Norte, inclusive nas capitais Rio Branco e Porto Velho. Até o momento, a menor mínima de Porto Velho é de 18°C e em Rio Branco, 16,4°C.