TSE abre perfil no Kwai e renova parceria com redes sociais

O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, anunciou na abertura da sessão plenária de hoje (10) que a Justiça Eleitoral inaugurou um perfil no Kwai, plataforma de compartilhamento de vídeos curtos muito usada no Brasil.

“O nosso perfil foi criado para levar conteúdo de qualidade e de confiança para as nossas eleitoras e eleitores. Onde estão as eleitoras e os eleitores brasileiros também está a Justiça Eleitoral”, disse Fachin.

Com perfis voltados a disseminar informações oficiais sobre as eleições, e dessa forma combater desinformações sobre o processo eleitoral, o TSE já marca presença em diversas redes sociais, entre as quais Twitter, Facebook, Instagram e TikTok.

“Nosso objetivo é desenvolver ações para coibir e também neutralizar a disseminação de notícias falsas nas redes sociais durante as eleições deste ano. Paz e segurança nas eleições de 2022”, disse Fachin.

Outras iniciativas do TSE incluem parcerias com as redes sociais para que elas próprias também implementem ações para combater a desinformação sobre as eleições. Nesse sentido, está marcada para a próxima terça-feira (15) uma cerimônia para a assinatura de parcerias com oito plataformas: Facebook, Instagram, Google, Kwai, TikTok, Twitter, YouTube e WhatsApp.