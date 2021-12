Conselho Nacional de Justiça empossa dois conselheiros

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) empossou hoje (28) dois novos conselheiros para compor o órgão. Passam a fazer parte do conselho a desembargadora Salise Monteiro Sanchotene e o juiz federal Márcio Luiz Coelho de Freitas. Ambos cumprirão mandato de dois anos.

A conselheira Salise Monteiro é desembargadora do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), sediado em Porto Alegre. Ela é formada em ciências jurídicas pela PUC-RS e tem título de doutorado em direito público e filosofia jurídica pela Universidad Autónoma de Madrid. Salise também tem especialização em direito penal pela Universidade de Brasília (UnB).

O conselheiro Marcio Luiz Freitas é juiz do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), sediado em Brasília, e atua na 9ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. Freitas também trabalhou como juiz auxiliar da presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O CNJ é composto por 15 conselheiros. São nove magistrados, dois membros do Ministério Público, dois advogados indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e dois indicados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.