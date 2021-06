Cetam dá aula de primeiros socorros para agentes de saúde do interior

OCentro de Educação Tecnológica do Amazonas(Cetam) está intensificando a qualificação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) no interior do Amazonas. Recentemente, foi ofertado um curso de “Primeiros socorros” na comunidade do Piranha, em Manacapuru.

Durante três dias, os ACS residentes em áreas próximas participaram ativamente das aulas práticas, realizadas no Núcleo de Conservação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Uatumã.

Algumas atividades aconteceram ao ar livre, à beira do lago do Piranha. O curso foi possível graças à parceria entre Cetam e Fundação Amazonas Sustentável (FAS), que solicitou a atualização para residentes na RDS Uatumã.

As aulas práticas e teóricas foram ministradas por Ismael de Pinho Lima Melo, instrutor da Escola Saavedra, unidade do Cetam voltada a cursos na área de saúde. Segundo ele, durante as 20 horas de duração do curso, foram priorizados os tipos de intervenções que podem ser feitas, de maneira rápida, logo após a ocorrência de um acidente ou mal súbito.

“Nosso objetivo é ensinar o ACS a agir até a chegada de um atendimento médico, evitando o agravamento do problema”, explicou o instrutor. De acordo com ele, foram feitas simulações de sinistros, acidentes com fraturas expostas, afogamento, transporte de vítimas, engasgo em adultos e crianças, dentre outras situações.

Ismael ressaltou a importância desse curso de atualização para a comunidade onde os ACS residem e também para qualquer lugar onde eles estejam. “É fundamental estarem aptos para salvar a vida de um ser humano, adotando as práticas corretas de primeiros socorros”, frisou o instrutor.

Experiência

Maely Maranhão, 27, foi uma das alunas do curso de atualização. Ela mora na comunidade Maracarana, no rio Uatumã, e disse ter sido uma experiência excelente. “Como sou ACS, esse curso irá me ajudar muito. Aprendi coisas que não sabia e que só havia visto em filmes. Agora vou poder pôr em prática”, revelou Maely.

Mayara Pires, 29, também fez o curso. Ela disse que agora se sente mais segura para realizar atendimentos em sua comunidade. A ACS mora em Santa Luzia do Jacarequara, em Itapiranga, e diz ter sido maravilhosa essa oportunidade. Ela, assim como a colega Maely, pensa em fazer novos cursos pelo Cetam.

O diretor-presidente do Cetam, Prof. Dr. José Augusto de Melo Neto, reforça a importância de parcerias como a firmada com a FAS e reafirma o compromisso do Centro em promover a educação profissional. “Temos intensificado a oferta de cursos no interior do Amazonas, seguindo a determinação do governador de investir na qualificação de mão de obra em todos os municípios amazonenses.”