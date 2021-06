Alvorada do Oeste - Esposas de militares acampam em frente ao quartel e podem impedir saída de viaturas

Esposas de policiais militares acamparam, na tarde dessa sexta-feira (11), em frente ao quartel em Alvorada do Oeste, Região Central de Rondônia. Outros municípios do interior do estado também registraram a manifestação.

Segundo informações, a manifestação se dá para cobrança do reajuste salarial dos militares de 24%.

Em Porto Velho, as esposas acamparam na frente do quartel do 1° Batalhão de Polícia Militar hoje pela manhã.

Outros municípios do interior também engrossam a fila de registro de manifestações.

As esposas prometem fechar os quarteis impedindo a entrada e saída de viaturas caso o pedido da categoria não seja atendido.