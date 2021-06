Etec divulga lista de incrições aprovadas para o 2º semestre

Estudantes que fizeram a inscrição no processo seletivo para concorrer a uma vaga nas Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) para o segundo semestre deste ano podem conferir o resultado pelo site.

Por conta da pandemia de covid-19, estudantes não fizeram provas, a seleção foi feita a partir da documentação entregue e pelas notas em português e matemática. A lista divulgada nesta sexta-feira (11) inclui os candidatos aceitos e as as inscrições rejeitadas pelos organizadores.

O período para apresentação de recurso ocorre nos dias 14 e 15 de junho. O candidato poderá retificar as notas inseridas e reenviar os documentos comprobatórios (informados erroneamente, ilegíveis, incompletos ou diferentes do que deveriam ter sido anexados). O resultado do recurso será divulgado no dia 22 de junho.

Ao todo, são oferecidas 45.986 vagas para o Ensino Técnico (presencial, semipresencial e online) e Especialização Técnica. As vagas são destinadas às Etecs e às classes descentralizadas (unidades que funcionam com um ou mais cursos técnicos, sob a administração de uma Etec) por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria estadual da Educação para oferta de cursos técnicos em salas de escolas estaduais.

Em 28 de junho de 2021 serão divulgadas as listas de classificação geral e de convocação para envio dos documentos de matrícula. O início das aulas de todos os cursos será de forma remota ou híbrida (parte presencial e parte virtual), até que as regras do isolamento social sejam flexibilizadas e seja possível o retorno pleno das atividades presenciais nas Etecs e nas classes descentralizadas.