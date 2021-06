Após cair 3,1% em março, o desempenho do setor de serviços se recuperou e cresceu 0,7% em abril, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (11), pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O resultado da PMS (Pesquisa Mensal de Serviços), no entanto, ainda é insuficiente para a retomada do setor ao patamar pré-pandemia, atingido apenas no mês de fevereiro.