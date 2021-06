Fachin segue Lewandowski e dá 2º voto a favor da Copa América

O ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal) acompanhou o voto do relator Ricardo Lewandowski e deu o segundo voto favorável à realização da Copa América no Brasil.

"Não entendo haver razões suficientes para, em juízo de delibação,

concluir pela interrupção de todo e qualquer preparativo que viabilize a

realização do referido torneio em território brasileiro", pontuou Fachin.

O julgamento sobre a realização da Copa América começou virtualmente na madrugada desta quinta-feira (10), após solicitação da ministra Cármen Lúcia, que atendeu a manifestações contrárias à realização do evento em meio ao elevado número de casos e mortes por covid-19 no Brasil.