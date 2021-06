Governador do Amazonas, Wilson Lima confirma ausência na CPI

Wilson Lima é investigado por desvio de recursos na saúde do estado - (Foto: Divulgação / Secom AM)

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), confirmou que não vai comparecer à CPI da Covid nesta quinta-feira (10). No fim da noite desta quarta, a ministra Rosa Weber, do STF (Supremo Tribunal Federal), concedeu habeas corpus garantindo ao executivo o direito de não ir à comissão ou ficar em silêncio.

A CPI começaria a investigação sobre desvios de verbas federais por governadores e estados durante a pandemia. Wilson Lima seria o primeiro chefe do Executivo a comparecer no colegiado entre os nove convocados, que já se articularam e judicializaram a questão no STF (Supremo Tribunal Federal).

Wilson Lima havia entrado com ação individual na Corte, na terça-feira (8), repetindo os argumento central dos convocados, os quais alegaram que os senadores não têm competência para convocar autoridades estaduais, a serem investigadas pelas Assembleias Legislativas dos respectivos estados, como previsto na Constituição.

Ficha

Wilson Lima tem conexão com um dos principais objetos de investigação da CPI, como uma das autoridades envolvidas no colapso do sistema hospitalar do Amazonas em janeiro deste ano. Ele também entrou na mira dos senadores depois de ser atingido pela operação Sangria, da Polícia Federal, que apontou desvios na contratação de respiradores de uma adega de vinho e na montagem de hospital de campanha.

O governador se declara inocente e diz ser "o maior interessado nas investigações".