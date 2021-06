Rosa Weber autoriza governador do AM a não comparecer à CPI 

A ministra Rosa Weber, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), a não comparecer à CPI da Covid. Caso resolva ir à Comissão, o governador poderá ficar em silêncio.

O depoimento de Wilson Lima estava marcado para esta quinta-feira (10). Ele seria o primeiro chefe do Executivo a comparecer à CPI. O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que sofreu impeachment por crime de responsabilidade na gestão da pandemia, também foi convocado para prestar depoimento.

Wilson Lima tem conexão com um dos principais objetos de investigação da CPI, como uma das autoridades envolvidas no colapso do sistema hospitalar do Amazonas em janeiro deste ano. Ele também entrou na mira dos senadores depois de ser atingido pela operação Sangria, da Polícia Federal, que apontou desvios na contratação de respiradores de uma adega de vinho e na montagem de hospital de campanha.

Wilson Lima se declara inocente e diz ser "o maior interessado nas investigações". Na semana passada, endereços ligados a ele foram alvos recentemente de mandados de busca e apreensão na 4ª fase da operação Sangria. O secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, chegou a ser preso depois de ficar foragido. Ele deve falar à CPI no dia 15 deste mês.