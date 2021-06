R7 transmite ao vivo o eclipse anel de fogo desta quinta-feira (10)

Acontece nesta quinta-feira (10) o primerio eclipse solar de 2021 e o único eclipse anel de fogo deste ano. O R7 transmite ao vivo a partir das 5h12 (horário de Brasília) o fenômeno que será visto apenas em alguns países do Hemisfério Norte e tem previsão de durar apenas 3 minutos e 51 segundos.

O professor Rodolfo Langhi, coordenador do Observatório de Astronomia da Unesp (Universidade Estadual Paulista), explica que um eclipse solar ocorre sempre que a Lua se posiciona exatamente entre a Terra e o Sol, projetando uma sombra sobre o nosso planeta.

No caso de um eclipse anel de fogo, a Lua está a uma distância maior do nosso planeta e seu tamanho aparente não é o suficiente para encobrir totalmente o Sol, isso faz com que uma fina linha brilhante apareça ao redor do satélite natural da Terra durante o alinhamento.

O brasileiros só vão conseguir acompanhar um eclipse do total do Sol somente daqui dois anos, em 2023.