Bolsonaro volta a falar sobre fraude nas eleições e diz ter provas

Bolsonaro participa de culto ecumênico em Anápolis (GO) - (Foto: Reprodução/TV Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar nesta quarta-feira (9) que houve fraude nas eleições de 2018, que foi eleito no primeiro turno, mas que o sistema eleitoral o jogou para o segundo turno e que tem provas materiais, mas não disse quais são. A afirmação foi feita durante culto ecumênico na cidade de Anápolis (GO).

"Fui eleito no primeiro turno, tenho provas materiais, mas o sistema me jogou para o segundo turno, fraude que existiu sim. Acabei ganhando porque tive muitos votos. Você pega o sistema com muitos problemas, como máquina emprerrada", afirmou Bolsonaro.

Nesta quarta-feira, em audiência na comissão geral da Câmara dos Deputados para debate sobre reforma eleitoral e voto impresso, o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luís Roberto Barroso, defendeu as urnas eletrônicas e afirmou que a ideia de se implantar um modelo híbrido na apuração, a partir das eleições de 2022, trata-se de um "retrocesso".