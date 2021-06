Escolas estaduais terão internet de 100 MB até 2022, diz governo de SP

O governo de São Paulo afirmou, na manhã desta quarta-feira (9), que todas as escolas da rede estadual terão internet de 100 MB até o final de 2022. Para o programa Mega Escola, estão previstos R$ 158,8 milhões em investimentos nos próximos 12 meses.

"Eu sou fruto da educação pública do Estado de São Paulo. O que vai preparar os jovens para o futuro, para o trabalho, para o empreendedorismo, para serem líderes, é a tecnologia, a transformação digital", disse o governador João Doria (PSDB).

Foram selecionadas 507 escolas (9,8% da rede), distribuídas em 160 municípios, para participarem do projeto-piloto a partir de julho. O investimento inicial é de R$ 13,1 milhões e o gasto mensal de R$ 790 mil.

A escolha seguiu critérios como infraestrutura já instalada, utilização alta no Centro de Mídias, maior indicador de vulnerabilidade e adesão a projetos de tecnologia e inovação da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

"Em 2019, a maioria das escolas tinha apenas 8 megas de velocidade. No primeiro ano de mandato, fizemos uma transformação para fibra ótica. Passamos a ter entre 16 e 30 megas no ano passado e agora estamos dando esse salto", explicou o secretário da Educação, Rossieli Soares.

A ampliação seguirá os mesmos critérios do projeto-piloto e deverá ocorrer em 4 fases:

Fase 1 – entre setembro e outubro de 2021: 1.093 escolas (31% da rede)

Fase 2 – entre novembro e dezembro de 2021: 1.093 escolas (52,3% da rede)

Fase 3 – entre janeiro e março de 2022: 1,232 escolas (76,3% da rede)

Fase 4 – entre abril e junho de 2022: 1.225 escolas (100% da rede)

A velocidade de 100MB, que corresponde a download de 12,5 MB por segundo, permite a transmissão de 400 aulas diferentes, ao vivo, via Centro de Mídias.

“É uma conexão que se torna ainda mais necessária no período em que vivemos, com as aulas presenciais suspensas nas unidades de ensino, e a comunidade escolar necessitando de apoio”, destacou o secretário.

Conecta Educação

Para atender às demandas dos estudantes, a Secretaria lançou o Conecta Educação, com investimento de R$ 1,5 bilhão na renovação do parque tecnológico das escolas, como compra de desktops, notebooks, tablets, chips de internet e outros itens. A previsão é que todos os equipamentos sejam entregues até novembro.