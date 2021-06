Polícia cumpre mandados em 17 estados contra pornografia infantil 

Agentes cumprem 176 mandados de busca em 17 estados do país contra pornografia infantil - (Foto: Polícia Civil / Divulgação)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) deu início nesta quarta-feira (9) à oitava fase da Operação Luz na Infância, que busca identificar responsáveis por crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet.

Os agentes da Polícia Civil cumprem 176 mandados de busca e apreensão no Brasil e contam com a colaboração de autoridades de mais cinco países: Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Panamá e Equador.

Uma entrevista coletiva será feita às 9h30, com a participação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres; o secretário de Operações Integradas (Seopi), Alfredo Carrijo; o coordenador-geral de Combate ao Crime Organizado da Seopi, Carlos Bock; e o coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas da Seopi, Alesandro Barreto.