Fux se reúne com Bolsonaro e pede que adie indicação de novo ministro

O presidente Jair Bolsonaro e o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, se reuniram no final da tarde desta terça-feira (8), em Brasília. Fux chamou o presidente para uma conversa, após falarem ao telefone e combinarem a visita.

Por isso, o encontro dos dois não foi incluído nas agendas oficiais. A reunião durou 20 minutos e ocorreu no gabinete da Presidência da Corte.

O ministro Fux pediu que, por cortesia, o presidente da República aguarde a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello, que será no início de julho, antes de indicar um novo nome para o cargo. A a indicação do novo ministro do STF que deveria ser feita essa semana.