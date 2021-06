Associações do comércio e serviços lançam manifesto online 

A ação reivindica apoio para manter empregos no país com linhas de créditos - (Foto: Não aceitamos fechamentos)

A Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), em conjunto com outras

mais de 100 entidades dos setores de comércio e serviço, lança o site

NaoAceitamosFechamentos.com.br, um manifesto online que exige de

prefeituras e governos programas de assistência a empresas e empregados.

A ação faz parte de uma campanha coordenada pelo país, que tem publicado

manifestos nos principais jornais e emissoras de rádio do Brasil, reivindicando

apoio para manter empregos no país com linhas de créditos específicas,

parcelamento de impostos e ressarcimento de perdas.



O site traz números do setor e informações atualizadas sobre o prejuízo

ocasionado em razão de mais de quatro meses de fechamentos e das restrições

impostas pelas autoridades públicas. De acordo com as entidades participantes,

30 milhões de brasileiros estão desempregados, 15 milhões de empregos ainda

dependem do comércio e 25% do setor quebrou e não volta mais.

Desde o início da pandemia, mesmo de portas fechadas, shopping centers e estabelecimentos do comércio e serviços em geral continuaram pagando impostos. No ano passado, o

setor de shopping centers arcou com R$ 1,2 bilhão em IPTU somente no estado

de São Paulo. “Não é viável viabilizar um negócio com apenas 30% de ocupação.

Precisamos funcionar plenamente”, afirma Glauco Humai, presidente da Abrasce.



Em parceria com a área de consultoria do hospital Sírio-Libanês, o setor de

shopping center produziu protocolos sanitários para que os empreendimentos

pudessem funcionar preservando a saúde e a segurança de colaboradores e

clientes.

As associações entendem que a alta no número de internações por covid-19 tem

sido impulsionada por festas e aglomerações clandestinas, além de outros setores

que não investiram na criação e manutenção de protocolos de segurança,

prejudicando o mercado, a recuperação econômica e impactando a saúde de forma

negativa.

*Estagiária do R7, sob supervisão de Ana Vinhas