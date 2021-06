Deputados querem aprovar educação domiciliar 'a jato'

A deputada Bia Kicis (PSL-DF), presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara, tenta aprovar 'a jato' o Projeto de Lei que regulamenta a educação domiciliar (PL 3262/19) no país. O PL segue em debate nesta terça-feira (8). O Sinpro (Sindicato dos Professores) convocou a categoria para pressionar os deputados contra o PL.

O projeto proposto segue trâmite independente do texto da deputada Luísa Canziani (PTB-PR) sobre a modalidade. A proposta da deputada bolsonarista prevê que o ensino domiciliar não será mais configurado como "abandono intelectual do menor" , alterando o Código Penal. Desta forma, a prática poderia ser adotada pelas famílias sem as "balisas" colocadas pelo texto da deputada Luisa Canziani.

Como a PL 3262/19 não discute a questão da educação propriamente dita, não passará pela Comissão de Educação da Câmara, o que acelera o processo.

O chamado homeschooling é uma das bandeiras de campanha do presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) e que tem a simpatia do ministro da Educação, Milton Ribeiro. A modalidade é discutida no Congresso desde 1995. Em 2018, o STF (Supremo Tribunal Federal) entendeu que a prática não é inconstitucional, porém exige regulamentação.

A deputada Luisa Canziani foi escolhida pelo presidente da Câmara, Arthut Lira (PP-AL) para ser a relatora do texto que deve ser discutido na Câmara. O relatório prevê que as crianças sejam matriculadas em uma escola pública ou privada, mesmo que não frequentem. Caberá aos pais ou responsáveis o controle da frequência e de aprendizagem. As atividades desenvolvidas em casa deverão ser encaminhadas às escolas em que as crianças ou adolescentes estejam matriculados. E esses estudantes deverão passar por availiação.

Outro aspecto é o acompanhamento do conselho tutelar e a proibição do ensino domiciliar para os responsáveis legais que tenham ficha criminal.