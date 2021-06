Estão abertas as inscrições para a 4ª Jornada do Conhecimento

As inscrições para a 4ª Jornada do Conhecimento realizada pela Fundação Grupo VW estão abertas através da página oficial do evento. O participante poderá realizar sua inscrição gratuitamente e acompanhar a transmissão ao vivo na próxima quinta-feira (10) das 15h às 16h30 pelo Youtube e Facebook da fundação e contará com intérprete de libras.

Nesta edição o tema será “O Protagonismo da Educação em Épocas de Crise”. Com a mediação da jornalista Flávia Yuri Oshima, especialista em educação. O evento terá a presença de Fátima Gavioli da SME-GO (Secretária de Educação do Estado de Goiás), Tatiana Filgueiras, vice-presidente de educação e inovação do Instituto Ayrton Senna. A especialista em neurociência comportamental Marcela Prado e Lucimar Menezes diretor do Centro de Ensino em Período Integral Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia (GO) e outros convidados.

Com o apoio de especialistas o evento irá abordar sobre os resultados no processo de ensino-aprendizagem, desde o comprometimento dos estudantes, passando pelas notas e avaliações e os riscos de evasão escolar a serem analisados.

A primeira Jornada do Conhecimento desde o início da pandemia não poderia deixar de olhar para a educação durante este período. No encontro virtual a proximidade entre escola e alunos em tempos de distanciamento social e incertezas na educação são alguns dos pontos abordados. Como também serão discutidas as soluções criativas para o ensino a distância e as competências socioemocionais.