Jornalistas promovem Dia Nacional de Luta pela vacinação da categoria

A Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas) promove nesta quarta-feira (9) o Dia Nacional de Luta pela vacinação da categoria. A entidade pede para que os profissionais vistam azul, façam fotos, usem a hashtag @vacinaaimprensa e marquem as autoridades locais e nacionais em postagens nas redes sociais.

O ato faz parte da campanha para inclusão dos profissionais da imprensa nos grupos prioritários de imunização contra a covid-19. No Dia da Imprensa, celebrado em 1º de junho, a federação destacou a atuação da categoria, essencial durante a pandemia.

"Nosso trabalho tem sido essencial para combater a desinformação sobre o novo coronavírus, ajudando a salvar vidas", afirma a entidade.

Na ocasião, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi cobrado com marcações nas redes sociais. A SMS (Secretaria Municipal da Saúde) da Prefeitura de São Paulo informou que segue as orientações técnicas do PNI (Programa Nacional de Imunizações) e do PEI (Programa Estadual de Imunizações).

"De acordo com a Lei 6259/75, Título II, Artigo 3º, cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações, que definirá as vacinações de caráter obrigatório", disse a administração.

Fenaj reivindica categoria entre os grupos prioritários para vacinação contra covid-19 - (Foto: Divulgação/Fenaj)

Já a Secretaria da Saúde do governo de São Paulo disse, em nota, que o PEI segue as diretrizes do PNI para a definição dos públicos-alvo.

"A pasta tem o compromisso de imunizar o maior número possível de pessoas, de acordo com estas diretrizes e sempre comunicando com transparência o cronograma a ser iniciado. No entanto, é fundamental que o Ministério da Saúde disponibilize mais vacinas para a ampliação da imunização e a inclusão de novos grupos", destacou o texto.

Estados

No Espírito Santo, o governador Renato Casagrande (PSB) sinalizou que os jornalistas serão imunizados no final de junho ou início de julho, de acordo com o SindijornalistasES.

No Mato Grosso do Sul, a categoria começou a ser vacinada no dia 27 de maio. No Maranhão, profissionais de imprensa começaram, a ser vacinados nas empresas de comunicação no último sábado (29).

A Bahia incluiu jornalistas com 40 anos ou mais no grupo prioritário no mês de maio. Estão na lista profissionais de comunicação em atividades externas ou que ficam em lugares fechados, como redações ou estúdios. A medida abrange repórteres, fotógrafos, cinegrafistas, apresentadores e blogueiros registrados. Para tomar a vacina, é necessário apresentar a carteira profissional ou uma carta da empresa. A decisão estudual entrou em vigor em 19 de maio e cada município pode gerenciar o próprio calendário.