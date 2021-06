Queiroga diz que recebeu de Nise protocolo de Cuba sobre cloroquina

Senado FederalSeguir CPIPANDEMIA - Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPIPANDEMIA) realiza oitiva do ministro de Estado da Saúde. A CPI da Pandemia ouve, pela segunda vez, o ministro da Saúde. O de

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou à CPI da Covid, do Senado Federal, nesta terça-feira (8), que recebeu a médica Nise Yamaguchi no Ministério da Saúde e que ela lhe entregou um protocolo de cloroquina usado em Cuba.

A fala se deu quanto o ministro foi questionado pelo senador Renan Calheiros sobre a atuação de um suposto "gabinete paralelo" de aconselhamento ao governo e tomada de decisões em relação à pandemia.

"A professora Nise yamaguchi eu recebi no ministério uma vez e ela me entregou um protocolo de cloroquina que era usado em Cuba, e eu recebi. Me entregou, mostrou aquilo lá, e eu recebi, como recebo outras pessoas", afirmou.

Queiroga negou que o governo pretende tirar do ar uma nota técnica publicada em maio do ano passado com orientações sobre o uso de medicamentos como a cloroquina em fase inicial de infecção por covid-19. Segudo o ministro, a nota ficou na história e

"É uma nota técnica que perdeu o objeto. Não é um ato administrativo, não cabe revogação.

Faz parte da história", afirmou.