Fuvest anuncia calendário, inscrições começam em agosto

A Fuvest anunciou nesta terça-feira (8) o calendário para o vestibular 2022. O período de inscrições começa no dia 16 de agosto e seguirá até 1º de outubro.

Os estudantes devem participar da primeira fase no dia 12 de dezembro e as provas da segunda fase deverão ser realizadas nos dias 16 e 17 de janeiro de 2022. A previsão é que a lista dos aprovados seja divulgada no dia 4 de fevereiro.

A Fuvest segue com as medidas de segurança sanitária contra a covid-19 para a realização das provas deste ano. Os estudantes deverão usar máscara, a alimentação será fora da sala, todos deverão usar álcool em gel e será mantido o distanciamento e desinfecção de carteiras.

Também foi divulgada a lista dos livros para o vestibular de 2022:

Poemas Escolhidos - Gregório de Matos

Quincas Borba - Machado de Assis

Alguma Poesia - Carlos Drummond de Andrade

Angústia - Graciliano Ramos

Mensagem - Fernando Pessoa

Terra Sonâmbula - Mia Couto

Campo Geral - Guimarães Rosa

Romanceiro da Inconfidência - Cecília Meireles

Nove Noites - Bernardo Carvalho