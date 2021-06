Saiba qual modelo de calcinha valoriza seu bumbum

Na hora de montar o look, a escolha de lingerie merece atenção. Além de ajudar a pessoa a se sentir mais segura e confiante, a peça é capaz de moldar a silhueta. Dependendo do modelo de calcinha escolhido, por exemplo, é possível disfarçar a região do abdômen, ajudar a realçar o quadril e muitos outros artifícios.

Mulheres de todos os corpos podem usar a peça que desejar. A dica é se atentar aos detalhes que a pessoa gostaria de chamar atenção, ao mesmo tempo em que analisa características que trazem insegurança. Com essas informações em mente, é possível escolher o modelo ideal da calcinha para cada caso.





Mulheres com bumbuns maiores podem se beneficiar da calcinha clássica

(Foto: Sacoleira Chique/Divulgação)

Calcinha clássica

Como o próprio nome sugere, a calcinha clássica é uma das mais comuns do mercado. Um sucesso de vendas, é caracterizada pelas laterais médias, cintura mais baixa e parte de trás com cobertura mediana. É uma peça ideal para quem procura conforto para o dia a dia.

Pela maior quantidade de tecido, o modelo serve para mulheres com bumbuns maiores e com mais gordura no culote, já que consegue cobrir com mais facilidade a parte traseira. É ainda mais indicada para quem deseja disfarçar a região, promovendo uma silhueta mais harmônica.





O corte um pouco menor da calcinha tanga valoriza quadris estreitos (Foto: Sacoleira Chique/Divulgação)

Calcinha tanga

A calcinha tanga, com corte semelhante ao modelo clássico, possui como característica principal as alças laterais e a traseira um pouco mais finas, com menor tecido.

Assim como a cobertura da primeira opção ajuda a disfarçar a região do culote, a exposição de pele proporcionada pela tanga faz o reverso, sendo indicada para chamar atenção para a parte traseira.

Nesse caso, é ideal para mulheres que têm bumbuns menores ou, ainda, possuem silhueta em formato de triângulo invertido - ombros largos e quadris mais estreitos.





Apesar de polêmico, o fio dental é opção democrática (Foto: Sacoleira Chique/Divulgação)

Calcinha fio dental

Apesar da polarização de opiniões, o fio dental é uma das alternativas mais democráticas no segmento de moda íntima. Pela traseira quase imperceptível, é válido combinar o item com peças mais justas ou de tecidos mais finos, evitando o risco de a calcinha marcar sob a roupa.

Além disso, quando do manequim apropriado, o fio dental se adequa a diferentes silhuetas, sem prejudicar o formato natural do corpo. Por ter menos tecido, mulheres com quadris mais estreitos e finos podem se beneficiar do estilo.

Entretanto, é possível encontrar no mercado diversas opções da calcinha, incluindo algumas em que a parte de trás é fina, mas as laterais e a parte da frente são maiores, com renda, por exemplo.

Calcinha caleçon combina com diferentes silhuetas (Foto: Sacoleira Chique/Divulgação)

Calcinha caleçon

Outra opção versátil, que combina com diferentes corpos é a caleçon. O corte maior, semelhante a um short, por muitos anos foi associado a peças básicas e pouco atraentes. Porém, hoje é um modelo que, além de confortável, pode trazer sensualidade ao look - atraindo ainda mais consumidoras.

A cobertura total da região traseira e a quantidade de tecido por cima do quadril é ideal para valorizar a região, sendo indicada para mulheres com corpos do tipo triângulo invertido. Por outro lado, também pode ajudar a moldar a silhueta, disfarçando gorduras no culote e no abdômen.