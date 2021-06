CPI da Covid ouve pela segunda vez ministro Marcelo Queiroga; assista

A CPI da Covid, do Senado Federal, retoma seus trabalhos nesta terça-feira (8) com o depoimento do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele é ouvido pela segunda vez na comissão.

Aziz diz que Queiroga foi 'grande decepção' e será reconvocado

Queiroga foi reconvocado para falar sobre a realização da Copa América no Brasil, que começa no fim de semana em meio à segundo onda de covid-19 no país, sobre a dispensa da ex-secretária Luana Araújo, que esteve na CPI na semana passada, e também sobre aglomerações recentes promovidas pelo presidente Jair Bolsonaro.

Na pauta desta terça-feira da comissão estão também as votações de diversos requerimentos, como a quebra de sigilo telefônica e telemático do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, do ex-secretário da Comunicação Fabio Wajngarten e do assessor internacional do governo, Filipe Martins.

Também estava prevista a votação para convocação do ex-ministro da Cidadania Osmar Terra, considerado um dos integrantes do suposto gabinete paralelo de Bolsonaro.

A comissão decidiria ainda se quebraria o sigilo telefônico e telemático do filho do presidente, o vereador no Rio Carlos Bolsonaro, mas essa discussão deve ser adiada.