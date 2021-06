Polícia Federal busca hackers que invadiram sistema do STF

A PF (Polícia Federal) faz na manhã desta terça-feira (8) uma operação contra uma organização criminosa acusada de atacar os sistemas do STF (Supremo Tribunal Federal).

Os agentes cumprem cinco mandados de busca e apreensão e três de prisão temporária em Goiás, São Paulo e Pernambuco.

Todas as prisões devem ocorrer em Pernambuco. As ordens foram expedidas por determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Em maio, houve uma tentativa de invasão ao sistema da Corte, e a partir de então a PF passou a investigar quem teria feito os ataques.