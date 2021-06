Último dia para fazer a inscrição para processo seletivo das Etecs

As inscrições para o processo seletivo para as Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) se encerram às 15h desta terça-feira (8). Interessados devem acessar o site e pagar a taxa de R$ 19. A previsão inicial era que as inscrições fossem abertas no dia 2 de junho, mas houve adiamento

Os estudantes serão selecionados por meio de análise do histórico escolar, sem a realização da prova presencial ou online devido às medidas de distanciamento social para evitar a disseminação do coronavírus. Serão avaliadas as notas de português e matemática do primeiro ano do ensino médio ou do primeiro termo do ensino médio na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adolescentes), concluídos até 31 de dezembro de 2020.

O Centro Paula Souza oferece o Sistema de Pontuação Acrescida que concede acréscimo de pontos à nota final do processo seletivo das Etecs, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% para os estudantes da rede pública. Se o candidato estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.

São oferecidas 45.986 vagas para o ensino técnico (presencial, semipresencial e online) e especialização técnica. Do total de vagas oferecidas 260 são destinadas à especialização técnica, sendo distribuídas entre cinco cursos presenciais: java web sphere/rational, gestão ambiental, gestão de energia, gestão de unidades de alimentação e nutrição, produção de cana-de-açúcar e radiocomunicação. As outras 300 vagas são para o curso de gestão em projetos, na modalidade online.

O início das aulas de todos os cursos será de forma remota ou híbrida (parte presencial e parte virtual), até que as regras do isolamento social sejam flexibilizadas e seja possível o retorno às atividades presenciais nas unidades educacionais.