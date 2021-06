WWDC21: Apple lança iOS15, iPadOS15 e macOS Monterey

A Apple iniciou nesta segunda-feira (7) a edição 2021 do WWDC, evento voltado para programadores. Assim como no ano passado, toda a programação será online por conta das restrições impostas pela pandemia de covid-19.



Como já era esperado antes mesmo do início do evento, a empresa apresentou o iOS15, novo sistema operacional presente em iPhones, o iPadOS15, para os tablets da marca e também o MacOS Monterey, para MacBook e iMac.

Novos recursos para FaceTime, Mapas e Messages buscam facilitar o dia a dia por meio de uma maior integração entre aplicativos, mas com a preocupação de manter o foco do usuário sem colocar em risco a privacidade

FaceTime

O FaceTime ganhou uma atualização que permitirá que as chamadas de vídeo sejam mais naturais.

O microfone será capaz de identificar ruídos ao redor para reforçar a voz de quem estiver falando por meio de inteligência artificial. Usuários também vão poder borrar o fundo, assim como em outros aplicativos de chamada de vídeo, para ocultar o ambiente ao redor.

Outras novidades são os recursos que permitem compartilhar experiências. Durante uma conversa com amigos, será possível enviar uma música e todos poderão escutar ao mesmo tempo na chamada. Além disso, será possível dividir um vídeo na internet e todos poderão assistir ao juntos e até abrir o conteúdo na Apple TV.



O anúncio que não é algo tão novo para grande maioria das pessoas, mas que é algo novo para os usuários de equipamentos Apple é a possibilidade de compartilhar a própria tela com quem estiver na reunião.

Messages

O aplicativo de troca de mensagens da Apple ganhou funções com a nova versão do sistema operacional do iPhone. Há recursos para facilitar o envio de fotos para contatos, para incorporar listas de reprodução e para salvar artigos do Apple News.

Uma nova seção no Apple News chamada "Compartilhado com você" extrai todos os links do Apple News enviados ao próprio usuário pelo Messages.

Mapas

O aplicativo de navegação da Apple exibirá mapas em 3D para facilitar a localização do usuário em um trajeto. Locais de destaque, como pontos turísticos, terão destaque e será possível consultar informações direto pelo app. Outra novidade é a possibilidade de usar a realidade aumentada para receber indicações de caminho, para isso basta habilitar a câmera do iPhone e mostrar o local ao redor.



Mais foco

Para melhorar o foco do usuário, será possível reunir as notificações e receber um resumo com destaques por prioridade.

A ferramenta focus é o recurso da Apple para organizar o dia a dia e diminuir as distrações. Será possível ajustar o celular para notificar apenas mensagens enviadas por colegas de trabalho durante o horário de trabalho, por exemplo.

Câmera do iPhone

Novo recurso do iOS15 permite transformar texto em uma foto em uma anotação. Basta tirar uma foto das anotações de um professor para salvar e organizar diretamente no iPhone.

O recurso Spotlight permite também ligar para um número que estiver em uma foto da fachada de um estabelecimento comercial, como um restaurante, apenas tocando no número exibido na tela.

Fotos

Apple Music pode ser usado para colocar uma trilha sonora nas "memórias", que reúne fotos de um mesmo momento e transforma em uma pequena apresentação.

O usuário poderá também editar os vídeos e as imagens para ajustar a cor, colocar um filtro, escolher uma música e alterar a ordem de exibição pelo Memory Mixes.

Apple Wallet

O aplicativo de pagamento da Apple promete fazer o usuário abandonar uma carteira física e usar apenas o iPhone no cotidiano.

No fim deste ano, os proprietários de alguns modelos de BMW poderão usar o smartphone para abrir as portas, assim como já acontece com carros elétricos produzidos pela Tesla.

Ainda neste mês será possível usar o iPhone ou o Apple Watch como a chave em quartos de hotéis. Seria o fim do perrengue de perder a chave do quarto durante a hospedagem

O Wallet também poderá substituir a licença para dirigir física e criar uma versão digital na tela do celular. A Apple destaca que esse é um recurso protegido por criptografia para impedir que o documento ou os dados sejam acessados sem autorização.

AirPods

Os fones de ouvido sem fio da Apple agora permite amplificar a voz da pessoas que está conversando e reduzir o som do que está sendo ouvido. O dispositivo poderá também ser usado para receber notificações.

Agora será possível rastrear onde está o dispositivo pelo Find My. Caso um dos fones seja esquecido, uma notificação irá avisar o local onde está o item.

iPadOS15

O sistema operacional para iPad promete tornar o dispositivo mais fácil de ser utilizado em cada atividade do dia a dia do usuário.

Com um toque no topo da linha será possível abrir mais de uma janela e trabalhar ao mesmo tempo com diferentes conteúdos. O foco na produtividade faz com que seja possível mudar janelas de posição, juntar tarefas ou excluir telas com poucos toques na tela.

As anotações pelo iPad devem ficar mais fáceis com o novo sistema operacional. Além de poder digitar pelo teclado digital, a Apple Pencil permite fazer anotações à mão. Em seguida, é possível incluir links e organizar por tags

Privacidade

Preocupada com a segurança dos dados de seus usuários, a Apple anunciou as novas maneiras de permitir que o usuário controle quem pode coletar suas informações.

O Mail Privacy Protection permitirá esconder o IP do equipamento usado, o local em que o e-mail foi acessado e até se um e-mail foi aberto.

Siri

A assistente de voz da Apple, a Siri, teve melhoramentos para garantir mais privacidade. Uma das novidades é que o usuário poderá consultar algumas informações sem a necessidade de estar conectado à internet. Acessar fotos ou colocar o relógio para despertar são funções que podem funcionar por comando de voz sem a necessidade de uma conexão.

Aplicativos para a saúde

O recurso Walking Steadiness irá monitorar os passos do usuário enquanto o iPhone estiver no bolso da calça, por exemplo. Sensores vão indicar quantidade de passos, velocidade da caminhada e distância percorrida. Conforme os dados coletados, o próprio equipamento poderá alertar sobre a importância de ser mais ativo e até sugerir uma sequência de exercícios. O Health Sharing permitirá que o usuário compartilhe com familiares informações sobre a saúde.

Já o Apple Watch ganha novos recursos para ajudar em momentos de relaxamento, como em uma meditação, ou ajudar durante a prática de atividade físicas.

MacOS Monterey

O nome escolhido para o novo sistema operacional do MacBook e do iMac foi inspirado na cidade da costa da Califórnia, nos Estados Unidos.

Uma das novidades é o Universal Control, que permite interligar equipamentos da Apple apenas aproximando um do outro. É possível selecionar um arquivo no iPad com o touchpad de um Macbook e abrir no iMac, por exemplo.

Outra novidade é a possibilidade de criar os próprios atalhos que pode ser usados tanto nos computadores da marca quanto no iPhone.