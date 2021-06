Presidente do Inep rebate crítica: 'gestão é altamente ténica'

O presidente do Inep (nstituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Danilo Dupas, participou na manhã desta segunda-feira (7) de uma audiência pública na Comissão de Educação na Câmara dos deputados.

Dupas afirmou que a gestão atual do Inep é "altamente técnica", para rebater das críticas que o MEC (Ministério da Educação) tem recebido com relação às demissões de funcionários de carreira. Também destacou que estão "trabalhando pela valorização do Inep".

Entre os questionamentos feitos pelos ex-presidentes está a interferência do ministro Milton Ribeiro nas questões do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Entre outras atribuições, o Inep é responsável pelas avaliações da educação básica, do ensino superior, pelos Censos da Educação Básica e Superior e pelas estatísticas da educação brasileira, além de estudos e pesquisas que servem de subsídio para as políticas públicas do setor.

A audiência foi realizada a pedido do deputado Idilvan Alencar (PDT-CE). Segundo ele, o Inep tem passado por grandes instabilidades nos últimos anos, com trocas constantes na direção do órgão. Além de Dupas, foram convidados ex-presidentes da instituição em governos anteriores.