Caixa projeta recorde de R$ 130 bi para financiar casa própria em 2021

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou nesta segunda-feira (7) que foram contratados R$ 52,4 bilhões em crédito imobiliário no Brasil entre janeiro e maio de 2021. Ele prevê que o montante deve terminar o ano em R$ 130 bilhões e renovar o recorde de R$ 116 bilhões atingido no ano passado.

"Neste ano vamos passar 2020, que já tinha sido um recorde histórico. O número reforça a nossa atuação no crédito imobiliário, a demanda que existe no Brasil e nosso crescimento econômico", comemorou.

De acordo com a Caixa, o montante parcial de 2021 foi atingido a partir de mais de 240 mil imóveis financiados nos primeiros cinco meses do ano, número mais de 30% superior ao do mesmo período do ano passado. "Basicamente 1 milhão de pessoas estão com uma casa nova neste momento", disse Guimarães.

Se comparado com 2018 (R$ 31,1 bilhões) e 2019 (R$ 31,8 bilhões), a liberação de crédito para financiar a casa própria registra um crescimento superior a 60% nos primeiros cinco meses deste ano.