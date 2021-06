Após onda de ataques, aulas são suspensas em Manaus

Após onda de ataques em Manaus, no Amazonas, no último domingo (6), as escolas amanheceram fechadas nesta segunda-feira (7). Após a morte de um traficante pela Polícia Militar, agências bancárias e escolas foram depredadas, viaturas e ônibus foram queimados.

Por meio de nota divulgada nas redes sociais, o prefeito de Manaus, David Almeida e o secretario municipal de Educação, Pauderney Avelino, informaram que "por medida de segurança" todas as atividades da Semed (Secretária Municipal de Educação) estão suspensas. Os funcionários deverão trabalhar em casa e as aulas foram canceladas na cidade neste segunda-feira.

O transporte público também foi afetado nesta segunda. A circulação da frota de ônibus também foi suspensa após parte dos coletivos serem queimados durante a onda de violência em Manaus.

Entenda a situação:

Manaus sofreu uma onda de violência no domingo, foram registrados 17 focos de incêndio, os alvos foram viaturas da polìcia, ônibus, prédios públicos, comércios e agências bancárias.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) os ataques foram ordenados de dentro de um presídio como forma de represália após a morte de um traficante ligado a uma facção criminosa. O governo do estado criou um comitê para gerenciar a crise e até o momento 14 suspeitos de terem participado dos ataques foram presos.