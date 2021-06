Mercado melhora previsão de crescimento da economia em 2021

Uma semana após o resultado do PIB (Produto Interno Bruto) superar as expectativas e subir 1,2% no primeiro trimestre de 2021, os analistas do mercado financeiro revisaram positivamente as previsões para o crescimento da economia brasileira neste ano.

De acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira (7) pelo relatório Focus, do BC (Banco Central), a expectativa atual é de que a soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil seja 4,36% maior do que o montante de 2020.

Na semana passada, a expectativa apontava para um crescimento de 3,96% do PIB (Produto Interno Bruto) e, há quatro semanada, a previsão de crescimento figurava em 3,21%. Para 2021, 2022 e 2023, as expectativas são de, respectivamente, 2,31%, 2,5% e 2,5%.