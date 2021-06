Representantes de 5 estados vão avaliar situação da bacia do Paraná

Uma portaria da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico), publicada nesta segunda-feira (7) no Diário Oficial da União, cria um grupo para acompanhar a situação da bacia hidrológica do Paraná, em estado crítico por causa da falta de chuvas no país.

O GTA-RH Paraná (Grupo Técnico de Assessoramento da Situação da Região Hidrográfica do Paraná) será composto pela própria ANA, por representantes das administrações estaduais do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Uma das funções do grupo é "propor e discutir medidas transitórias de prevenção e mitigação de impactos sobre os usos da água, incluindo condições temporárias para a operação de reservatórios".

Uma resolução da agência, de 1º de junho de 2021, declarou situação crítica dos recursos hídricos na Região Hidrográfica do Paraná até 30 de novembro de 2021.