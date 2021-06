Fiocruz atinge marca de 50 milhões de vacinas entregues

A Fiocruz registrou nesta sexta-feira (4) a marca de 50,9 milhões de vacinas entregues ao PNI (Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde, com a liberação de mais 3,3 milhões de doses do imunizante Oxford/AstraZeneca. Houve uma redução na previsão de entrega, que inicialente seria de 5,1 milhões de doses.

O total inclui as 46,9 milhões de doses produzidas no Bio-Manguinhos (Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos) e as 4 milhões de vacinas importadas prontas do Instituto Serum, da Índia. Do quantitativo liberado nesta sexta, 134 mil doses serão distribuídas para o estado do Rio de Janeiro.

A partir da próxima semana, as entregas ocorrerão em duas remessas, sendo uma às sextas-feiras, para o estado do Rio, e outra aos sábados, para o almoxarifado central do Ministério da Saúde, em São Paulo, de onde os imunizantes serão distribuídos aos demais estados federativos. Segundo a Fiocruz, a mudança se deve a um pedido da Coordenação de Logística do próprio Ministério.