SP: Prefeitura consulta professores sobre uso de ferramentas digitais

A prefeitura de São Paulo em parceria com a SME (Secretaria de Educação de São Paulo), realiza uma consulta com os professores da rede municipal para saber quais foram as experiências em sala de aula com o uso de ferramentas tecnológicas nas atividades do ensino remoto para os alunos.

O trabalho de sondagem desenvolvido em conjunto com a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) ocorrerá por meio de um formulário online disponível no portal da SME até o dia 9 de junho.

A Foreducation Edtech é a empresa responsável pela implantação da plataforma Google for Education na rede municipal de São Paulo. As respostas coletadas dos professores serão usadas para a construção de uma metodologia que leve em conta a realidade e as necessidades dos profissionais de educação em um programa de formação em fluência digital dos educadores da rede pública paulistana.

Com a suspensão das aulas presenciais em razão da pandemia do coronavírus, a SME disponibilizou formas alternativas de estudo para os alunos da rede pública, entre elas o Programa Trilhas para a Aprendizagem e a utilização de ferramentas digitais como o Google Sala de Aula.