Empresa de chatbots é primeira a receber em criptomoedas

Acompanhando as tendências do mercado, a Getbots inova oferecendo aos clientes a opção de pagamento com criptomoedas. A empresa é pioneira no setor de atuação ao receber Bitcoin e Etherium por serviços realizados. O meio de pagamento está disponível a partir deste mês.

Especializada em chatbots e interfaces conversacionais, a Getbots atende clientes como Samsung, Seara e Swift. Com a nova forma de pagamento, os clientes que optarem por essa modalidade receberão um endereço da carteira da empresa para destinação do valor em criptomoedas.

“Ser uma das primeiras empresas do mercado corporativo no Brasil a aceitar pagamento em criptomoeda é um grande desafio, mas estou bastante animado com esta iniciativa”, ressalta o cofundador e CEO da Getbots, Luiz Tardelli. Os valores recebidos serão declarados e seguirão todas as regras previstas nas leis brasileiras.

A ideia de aceitar pagamentos em criptomoeda vem desde meados de 2017, quando Tardelli conheceu o potencial da tecnologia blockchain. A decisão foi acompanhada por um consultor especializado para definir o melhor momento do mercado, a popularização e a valorização das criptomoedas.

Facilidade de pagamento

As criptomoedas são ativos de código aberto e não estão submetidas aos sistemas financeiros tradicionais. Em outras palavras, são como cédulas de dinheiro virtual, formadas por códigos criptografados, com o objetivo de manter a segurança dos clientes e das transações, porém com transparência e rastreabilidade.

Pagamentos em criptomoedas não têm instituições bancárias como intermediários e podem ser feitos por qualquer pessoa, a qualquer hora do dia e em qualquer local, sem limites de valor. Ou seja, não existem taxas relacionadas e a moeda não está sujeita à inflação global, sendo regulada pela própria oferta e procura. Isso reduz valores de transações e torna as operações mais rápidas.

Dessa maneira, a modalidade de pagamento é vantajosa para o cliente, que tem uma opção ágil e segura de realizar o pagamento. “Somos uma empresa em que toda nossa visão, trabalho e estrutura é baseada em atuar com dados. Utilizar um chatbot nos negócios é muito além de entregar apenas comunicação. É promover a transformação que os dados podem proporcionar entre as pessoas e as empresas. Se antes os dados eram considerados apenas nas campanhas de marketing e publicidade, atualmente devem ser considerados por todas as áreas de uma companhia, proporcionando inteligência estratégica de negócios”, finaliza Luiz Tardelli.