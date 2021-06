Modelos de lingerie que não marcam a roupa

A escolha de uma nova lingerie envolve vários fatores, como preço, qualidade e modelo. Mas para as mulheres brasileiras, o que mais pesa na hora de comprar é a variedade dos produtos, como sutiãs e calcinhas.

Esse dado ficou claro no levantamento feito pelo Instituto de Estudos e Marketing Industrial (IEMI), sobre o "Comportamento de Compra das Consumidoras de Moda Íntima". Para 42% das entrevistadas, a variedade e o bom atendimento são os fatores que elas mais levam em consideração. Em seguida, aparece o preço baixo e promoções (29%).

Impossível negar, no entanto, que outro aspecto observado no momento da compra é se a lingerie vai aparecer sob outras roupas. Quando esse não é o objetivo, a atenção ao tamanho, à cor e aos modelos ideais torna-se imprescindível.

Conforto sem passar aperto

Independente do modelo ou do valor da peça, o conforto ainda é um fator do qual mulheres de qualquer idade não abrem mão. Segundo a pesquisa do IEMI, peças de lingerie com conceitos de "confortável" e "básico" são os preferidos das mulheres com mais de 35 anos.

Usar uma lingerie adequada ao corpo evita muitos problemas, como por exemplo, peças que ficam marcado por baixo da roupa. Para que isso não aconteça, é importante atentar-se ao tamanho da nova lingerie. O ideal é aquele que não fica nem apertado demais e nem folgado demais.

Peças muito pequenas tendem a marcar mais a roupa e ainda costumam comprimir a pele, ressaltando contornos do corpo que algumas mulheres não se sentem confortáveis em exibir. Já peças muito largas podem criam um acúmulo de tecido, ganhando destaque sob a roupa.

As cores também merecem atenção na hora de escolher a lingerie. A combinação de uma peça na cor preta por baixo de calças claras, por exemplo, é um convite para marcar. Com cores mais claras, no entanto, a situação é inversa: calcinha de renda e sutiã brancos têm menos chances de aparecer, assim como lingerie em tons nude e até mesmo o cinza.

Modelos de lingerie para não marcar a roupa

A calcinha de renda é um clássico, pois além de não desfiar com facilidade, geralmente, não apresenta costura e nem acabamento em viés. Isso, por si só, já garante um certo conforto ao usar. Mesmo com alguns detalhes e desenhos no modelo, a calcinha de renda não aparece com facilidade sob a roupa. Além disso, a peça é capaz de levar muito mais feminilidade ao visual.

Já a calcinha de cintura alta, cortada a laser, também é ideal para quem quer evitar que a lingerie marque por baixo da roupa. Como não apresenta costura, permite à mulher usar modelos um pouco mais justos ao corpo.

A calcinha de tule é outra opção que passa despercebida sob a roupa. A peça é bem mais fina que os demais modelos. Assim, a chance de marcar a roupa é bem pequena. Em contrapartida, o tecido é feito de um material mais delicado, que exige cuidados especiais ao lavar.

A calcinha boxer é conhecida por ser uma das mais confortáveis, por quase nunca apertar o corpo da mulher e não oferecer marcas indesejáveis. É um dos modelos mais procurados para serem usados por baixo de vestidos.

As calcinhas de algodão no estilo biquíni são as preferidas das mulheres por serem confortáveis, resistentes e não marcarem a roupa com facilidade. O algodão é o melhor tecido para a saúde íntima da mulher, pois é uma fibra natural e deixa a pele respirar.

O último modelo de calcinha que não marca por baixo da roupa é o polêmico fio dental. Há um mito de que a peça é desconfortável, mas se usada no tamanho correto, o modelo é ideal para não marcar sob outras peças. A dimensão bem menor na parte de trás e a ausência de costuras em alguns modelos deixam a calcinha praticamente invisível sob vestidos, por exemplo.

Sutiãs: sustentação, conforto e elegância

Na hora de escolher o modelo de sutiã, a mulher precisa levar em conta o tamanho e a cor, por também influenciar no aspecto visual da roupa. Quanto mais clara e/ou transparente for a blusa, mais certo será do sutiã aparecer. O sutiã é responsável por modelar e valorizar os seios, trazendo sustentação e proteção.