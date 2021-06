Quem é Pedro Vinício, de 15 anos, o mais novo queridinho do Instagram

Preste atenção na frase: “Pense duas vezes antes de fazer qualquer coisa. Eu penso dez e ainda faço errado”. E nesta aqui: “Fingindo demência para não gastar saúde mental”. E também na seguinte: “Pegar intimidade comigo é fácil, difícil é você me suportar depois”. Ou ainda nesta: “Pareço inteligente, mas uso relógio de pulso e vejo a hora no celular”.

Elas são do adolescente Pedro Vinício Ferreira de Araújo, que está conquistando milhares de seguidores em seu pefil no Instagram. O garoto de 15 anos, nascido e criado em Garanhuns, cidade de 145 mil habitantes no agreste pernambucano, vem encantando e divertindo famosos e anônimos com textos curtos e inteligentes que misturam atitudes e reações humanas, psicologia, referências pop e um humor que pode ser ácido ou escrachado.

As sacadas são postadas em desenhos feitos pelo jovem no computador “propositalmente infanto-juvenis, coloridos e irregulares”. Ele costuma dividir as horas vagas entre pintura de telas, leitura de livros e “de tudo o que passa pela frente ou cai nas mãos” e músicas arranhadas em seu violão.

Frutos de leituras e influências variadas, algumas mensagens do adolescente podem até trazer algo conhecido em parte ou no todo em alguns casos, mas os contextos, adaptações e edições criados por Pedro Vinício são de fato valiosos e saborosos.

Desenhos são sempre carregados de cor



“Acho interessante a ideia de divulgar uma mensagem consistente, ainda que bem humorada, sobre um desenho às vezes quase infantil”, explica o adolescente em entrevista ao R7. A ótima frase de abertura da página explica tudo: “Por trás de todo desenho ruim existe uma pessoa que tentou fazer você sorrir”.

Outro ponto interessante é o fato de Pedro Vinício não sentir o mais remoto constrangimento em publicar frases de tom pessoal no feminino, como se fosse uma adolescente, quando a mensagem pede. “Pelo bem de sua saúde mental, se faça de doida de vez em quando” é um exemplo. Ele comenta: “esse negócio de homem cantar letra de música feminina passando parte dela para o masculino, e de mulher fazer o mesmo com obras feitas na visão masculina, algo muito comum no Brasil, é uma imensa cafonice”.

Temperadas quase sempre com humor, as altas doses de sinceridade e coragem incluídas nas mensagens, surpreendentes para alguém de apenas 15 anos, são outra marca das mais de cem postagens feitas até agora por Pedro Vinício. “Só não te mando ir pra m... porque eu já tô nela e não quero tua companhia”. Ou então “Tenho que parar com essa mania de deixar tudo para a última hora. Mas depois vejo isso. Agora não”. E ainda “Eu amo todo mundo. Alguns eu amo ter por perto. Outros eu amo evitar. Uns eu amo bem longe de mim. E tem aqueles que eu amaria nem ter conhecido”. Importante registrar que o m... é o limite da ousadia verbal na página do adolescente.

O perfil no Instagram, criado há apenas quatro meses, acumula 110 mil seguidores, entre eles jornalistas, formadores de opinião e influenciadores digitais. E caiu nas graças de estrelas como a cantora Fafá de Belém, a humorista Dadá Coelho e as atrizes Débora Falabella, Mônica Iozzi, Andreia Horta, Thalita Carauta, e Carol Castro. Todas compartilham com frequência os trabalhos do garoto. “Tão eu... kkkkk”, registrou Dadá em um dos posts de Pedro Vinício, reproduzido por Mônica Iozzi.

Calmo e tímido, Pedro Vinício mora com a mãe, a dona de casa Neide, e o pai, o profissional da área de transporte Mário. É fã de punk rock, das bandas Ramones e Nirvana e dos cantores e compositores brasileiros Caetano Veloso e Chico Buarque.

Recentemente, concluiu a leitura do romance Helena, de Machado de Assis, e admira a poesia do mato-grossense Manoel de Barros. “Tiro ou adapto o que publico de tudo isso, de outras leituras, de músicas e das conversas com meus pais e amigos”, detalha ele.

Pedro Vinício cria as imagens de todas as postagens - (Foto: ARQUIVO PESSOAL)

Pedro Vinício cursa a 8ª série fundamental em uma escola municipal de Garanhuns. Poderia estar mais adiantado, pois repetiu duas vezes a 2ª série. “Não foi por dificuldade de aprendizado”, faz questão de ressaltar. “É que eu, muito menino, só pensava em desenhar. Aí já viu, né? Falhava nas aulas e tarefas. Mas depois tomei rumo”, lembra ele, que pensa em estudar jornalismo ou artes plásticas. “Se for possível, os dois”, chama atenção.

Por enquanto, o adolescente está apenas no Instagram. A expansão para outras redes sociais não está descartada, mas agora ele pensa unicamente em ampliar ainda mais o alcance da página atual. “Tenho medo de abrir muitas frentes agora, no início, e não conseguir manter a qualidade em nenhuma delas”. É como ele próprio diz em um de seus posts deliciosos: “O segredo dessa vida é beleza e paciência: se der certo, beleza; se der errado, paciência”.