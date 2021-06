EUA não acham evidências de aliens em encontros com OVNIs

Um aguardado relatório do governo norte-americano, que deve ser publicado até o fim deste mês, vai indicar que o setor de inteligência dos EUA não conseguiu identificar sinais de atividade alienígena em dezenas de encontros registrados com objetos voadores não-identificados (OVNIs), afirma o New York Times.

De acordo com fontes da inteligência que tiveram acesso aos resultados, os mais de 120 fenômenos observados durante mais de duas décadas principalmente por militares da Marinha norte-americana em radares e outros tipos de monitoramento também não foram causados por tecnologias originadas no país.

Essa distinção é importante para determinar que os objetos avistados não faziam partes de eventuais projetos tecnológicos que o governo quisesse manter em segredo, como drones e aviões-espiões. As fontes ouvidas pelo jornal afirmam que essa é a principal conclusão da primeira versão, com trechos confidenciais, do relatório.

Uma versão mais completa do documento será entregue ao Congresso norte-americano no próximo dia 25, mas não trará muitas conclusões definitivas. Os investigadores não conseguiram explicar algumas características observadas nos encontros com OVNIs, como a capacidade de aceleração e mudar de direção rapidamente e, em alguns casos, de submergir no oceano.

Os investigadores também examinaram incidentes registrados por militares de outros países. As fontes ouvidas pelo Times acreditam que pelo menos uma parte desses fenômenos possam ser testes com tecnologias desenvolvidas por outros países, como a Rússia ou a China.

Para um desses oficiais, é possível que essas potências possam ter começado a testar tecnologias hipersônicas, ou seja, com movimentos acima de 1.155 km/h, cinco vezes acima da velocidade do som.