Mais um lote com 527 mil doses de vacina da Pfizer chega ao Brasil

Um novo lote com 527 mil doses da vacina da Pfizer contra a covid-19 desembarcou no início da noite desta quinta-feira (3) no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. É a oitava remessa do imunizante desde o final de abril, que será entregue para distribuição ao Ministério da Saúde.

Com esse novo lote já somam mais de 5,8 milhões de imunizantes entregues ao Ministério da Saúde pela farmacêutica desde o fim de abril. Até o momento, a pasta recebeu e já distribuiu para todos os estados e DF mais de 3,5 milhões de vacinas da Pfizer.

A previsão é que 200 milhões de doses sejam entregues este ano, o que permitirá a vacinação de 100 milhões de brasileiros, já que o imunizante requer duas doses - no país está sendo aplicado com intervalo de três meses.

Nesta semana, o Ministério da Saúde informou ter atingido a marca de mais de 100 milhões de fármacos distribuídos aos estados e ao Distrito Federal, proveniente dos laboratórios contratados.