Fatecs prorrogam as inscrições no vestibular do 2º semestre

As Fatecs (Faculdades de Tecnologias do Estado) prorrogaram as inscrições para o vestibular do segundo semestre até o dia 11 de junho.

São ofertadas 18.160 vagas em 84 cursos de graduação tecnológica, incluindo o novo curso de gestão hospitalar. Os participantes terão até as 15 horas para concluírem o seu interesse em uma das vagas mediante o pagamento de R$39 da taxa de inscrição disponivel no site da Fatec.

As instituições de ensino vão disponibilizar computadores para aqueles que tiverem dificuldade de acesso a internet mediante o agendamento prévio. No local deverão seguir as medidas de proteção do Protocolo Sanitário Institucional do CPS (Centro Paula Souza), como o uso obrigatório de máscara e manter o distanciamento social.

Os cursos terão o início pelos formatos remoto ou híbrido (parte presencial e parte virtual) até que as regras do isolamento social sejam flexibilizadas e seja possível o retorno às aulas presenciais nas Fatecs.

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos à nota final do processo seletivo das Fatecs, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a oriundos da rede pública. Se o candidato estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus. Para ter direito ao bônus, o candidato afrodescendente deve fazer a autodeclaração no ato da inscrição.

É fundamental conferir todos os detalhes no Manual do Candidato, que está disponível no site do processo seletivo.

Novidades do processo seletivo



A futura Fatec Barretos passa a integrar o Vestibular para o próximo semestre, oferecendo 40 vagas no horário noturno para o curso superior de tecnologia de Gestão Hospitalar, inédito no Centro Paula Souza. O curso foi elaborado em parceria com o Hospital de Amor, instituição de referência no País no tratamento e prevenção de câncer.



Três Fatecs vão ampliar turmas de cursos oferecidos em outras unidades:



Fatec Bebedouro – Big Data no Agronegócio (40 vagas, noturno);

Fatec Baixada Santista – Ciência de Dados (40 vagas, matutino); e Gestão de Recursos Humanos (40 vagas, noturno).

Fatec Presidente Prudente – Marketing (40 vagas, matutino).