Sob pressão, Bolsonaro diz que todos serão vacinados em 2021

O presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil atingiu a marca de 100 milhões de vacinas contra a covid-19 distribuídas e que até o final do ano todos os brasileiros serão vacinados, em pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, nesta quarta-feira (2). Durante cinco minutos, o presidente destacou as ações tomadas pelo governo para o enfrentamento da pandemia de coronavírus e para a retomada da economia.

Sob pressão da CPI da Covid no Senado e da sociedade, o presidente fez um resumo do que o governo tem feito para a obtenção de imunizantes. Ele destacou que o Brasil é o 4º que mais vacina no mundo e que, com o acordo assinado na terça-feira (1º) de transferência de tecnologia entre a AstraZeneca e a Fiocruz, passou a fazer parte da elite dos cinco países que produzem a vacina.

"Sinto profundamente cada vida perdida no país. O Brasil atingiu a marca de 100 milhões de doses de vacina contra covid-19 distribuídas, e é 4º país que mais vacina no mundo. Este ano todos os brasilerios que desejarem serão vacinados", afirmou na abertura do discurso.

Ele voltou a defender que o vírus e o desemprego devem ser tratados com a mesma responsabilidade simultaneamente. Citou que foram pagos no ano passado R$ 320 bilhões para beneficiários do auxílio emergencial, o que representa dez anos de Bolsa Família. Disse que alguns setores, como bares e restaurantes, foram socorridos pelo Pronampe, programa de crédito para pequenos e micro empresários, que nesta quarta-feira teve uma nova rodada sancionadas, mas de forma permanente.

Foi o segundo pronunciamento de Bolsonaro em rede nacional em 2021. O último pronunciamento do presidente ocorreu em 23 de março, no meio do pico da segunda onda da pandemia de covid-19 no país, e o presidente falou sobre a vacinação da população brasileira. Na ocasião, houve panelaço em várias cidades do país.

No ano passado, foram sete comunicados e apenas um deles não tratou diretamente da pandemia.