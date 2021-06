Capitais registram panelaços contra Bolsonaro durante pronunciamento

Várias capitais brasileiras registraram panelaço a partir de 20h30 desta quarta-feira (2), durante pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em cadeia nacional . Mais cedo, o termo "panelaço" foi para os trending topics do Twitter.

O presidente já havia sido alvo de panelaço em março deste ano, quando também falou em pronunciamento sobre a pandemia e a vacinação contra a covid-19. Em meio ao prolongamento da segunda onda da covid-19 e o baixo auxílio emergencial, o presidente sofreu abalos na popularidade.

No pronunciamento desta quarta, o presidente voltou a defender ações do governo federal para acelerar a vacinação e conter a crise econômica causada pela pandemia.

Os atos foram registrados em diversas capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte e Ceará.

Protestos

No último sábado (29), manifestantes de diversas cidades do Brasil foram às ruas contra o governo Bolsonaro para pedir a prorrogação do auxílio emergencial e a aceleração na vacinação contra a covid-19. Os atos foram registrados em pelo menos 17 capitais.

Na capital pernambucana, houve confronto dos manifestantes com a Polícia Militar, que chegou a atirar balas de borracha e usou spray de pimenta e bombas de efeito moral nas pessoas que estavam nas ruas. Há registros de feridos.