Anjos da Madrugada percorrem ruas e praças para ajudar desabrigados expostos ao frio 

Com a previsão de temperaturas mínimas abaixo dos 10°C no mês de junho em várias regiões do Brasil, o programa social Anjos da Madrugada reforçará as iniciativas voltadas à população de rua. Nesta terça-feira (1º), 6,4 mil voluntários percorrerão praças e outros pontos que concentram pessoas nessa situação, para oferecer alimento, serviços de saúde e agasalhos.

Serão distribuídas 25,3 mil refeições e doados 1,3 mil kits de higiene e 3,3 mil peças de roupa, incluindo meias e toucas. A iniciativa também proporcionará corte de cabelo, aferição de pressão, temperatura e oximetria (saturação de oxigênio no sangue) e troca de curativos. A estimativa dos organizadores é beneficiar 20,4 mil moradores de rua em municípios dos 26 estados e do Distrito Federal.

“Todos os anos, pessoas morrem por conta do frio em nossas cidades. Nossas ações se fazem necessárias não apenas para aquecer esta população fragilizada com a doação de cobertores e agasalhos, mas também por levar uma mensagem de esperança, de que é possível sair de vez dessa situação”, explica Bruno Barros Nardi, responsável pelos Anjos da Madrugada no Brasil.

As atividades dos Anjos da Madrugada são realizadas semanalmente, sempre às terças-feiras. Os serviços oferecidos variam de acordo com a disponibilidade de cada localidade, assim como os horários. São observados, com rigor, todos os protocolos sanitários para evitar a propagação da covid-19.

Criado pela Igreja Universal do Reino de Deus na década de 1980, o programa social atendeu no ano passado 1,1 milhão de pessoas em situação de rua, como pedintes, ambulantes, catadores de papel e desabrigados.

Agenda

Data: 1º/6

Horário: a partir das 19h

Alguns locais onde a ação será realizada:

SP

São Paulo - Avenida Prefeito Passos, 57, Baixada do Glicério, Centro.

São Paulo - Largo 13 de Maio – ponto de referência: atrás da igreja amarela

Guarulhos - Av. Paulo Faccini, 705, Centro

Osasco - Praça Vinte e Um de Dezembro, Centro – em frente ao Mercado Municipal

GO

Goiânia - Rua 67 - A Qd. 141 Lt 11 - Setor Norte Ferroviário

MA

São Luís - Tv. do Galpão - Centro, Praça Pantheon

PE

Recife - Praça Largo da Encruzilhada, Encruzilhada

SE

Aracajú - Rua Riachão 228 - Box 15, Getúlio Vargas, CEASA