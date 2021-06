PF faz operação contra tráfico internacional de armas em SP e Rio

A PF (Polícia Federal) cumpre nesta terça-feira (1º) sete mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão temporária contra um grupo acusado de traficar armas.

Os mandados, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, são cumpridos nas cidades de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).



A Operação Pneu de Ferro tenta desarticular uma organização responsável pelo tráfico internacional e interestadual de armas de fogo, munições e acessórios, associação para o tráfico de drogas, lavagem de capitais e evasão de divisas.

As investigações tiveram início em 2019, com apreensões de carregadores de fuzis e acessórios de arma de fogo realizadas no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro. Os materias apreendidos, que estavam escondidos dentro de um pneu (daí o nome da operação), seriam enviados para as cidades de Kissimmee, Orlando e Tucson, nos Estados Unidos.

A PF contou com o apoio da Receita Federal e com a Agência de Investigações de Segurança Interna dos EUA.

A partir de informações repassadas pela PF às autoridades norte-americanas, ocorreu, também nesta terça-feira, nos Estados Unidos, uma operação contra a quadrilha, denominada Iron Tire (Pneu de Ferro).