Alunos criam app a partir de metodologia que une exatas e artes

Alunos do Senac Lapa Tito em São Paulo antes da pandemia de covid-19 - (Foto: Divulgação Senac Lapa Tito)

Os alunos do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) Lapa Tito, em São Paulo, desenvolveram um aplicativo em conjunto com tutores e orientadores da empresa Otis, para ajudar na prevenção da covid 19.

Otávio Lemes Rodrigues, 16 anos, é aluno do segundo ano do ensino médio integrado ao técnico em informática e foi um dos principais responsáveis pela ideia de desenvolver o aplicativo. “Foi uma oportunidade fantástica participar deste projeto que poderá ajudar as pessoas da comunidade local em um momento difícil que vivemos”, diz.

O aplicativo poderá ser utilizado pelos usuários para que possam verificar os locais que estejam com aglomerações antes de prosseguirem com os seus respectivos trajetos, o que ajuda a reduzir o contágio e a transmissão da covid-19.

Já o professor Jeferson Fante, da área de formação técnica profissional do ensino médio, o aplicativo é o resultado do método de ensino utilizado pela escola. "Para que os estudantes possam vivenciar situações conectadas à realidade e aos desafios que os levem a um maior envolvimento, eles são estimulados a decidir, opinar, debater e construir com autonomia o desenvolvimento pessoal e profissional", diz.

"Através de novas habilidades, a instituição de ensino inseriu a metodologia de ensino chamada Steam que propõe a integração das diversas áreas do conhecimento como ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática, possibilitando o protagonismo do aluno no momento de desenvolvimento", destaca o professor.

Stteam é um acrônimo em inglês para as disciplinas Science (Ciências), Technology (Tecnologia), Engineering (Engenharia), Arts (Artes) e Mathematics (Matemática) e a metodologia é baseada no desenvolvimento de projetos.

Segundo o professor, “diferente da metodologia tradicional de ensino em que o professor é a figura principal, no método Steam o docente atua como intermediário, ele propõe questionamentos”, explica. “A aprendizagem vai sendo construída, os alunos são divididos em grupos e usamos a individualidade de cada um para que eles possam propor soluções a problema em forma de discussão.”

Alunos são divididos em grupo durante atividades para melhor desenvolvimento de suas habilidades individuais - (Foto: Divulgação Senac Lapa Tito)

O coordenador do ensino médio, Dom Magri, enfatiza a importância na qualidade do ensino remoto durante a pandemia. “Com o avanço da covid-19 o ensino remoto é a nova realidade para a educação. Temos o desafio de trazer propostas novas de metodologia ativa, principalmente nos projetos quando temos os nossos alunos a distância”, comenta. “Entretanto, o online não é impedimento, os professores têm buscado incentivar seus alunos a utilizarem os recursos disponíveis no mundo digital”, diz.

Magri destaca que os estudantes tem conseguido desenvolver "competências para trabalhos colaborativos dentro do ambiente virtual". E conclui: “Este processo de aprendizagem contínuo temos vivenciado tanto no remoto como no presencial: os jovens têm na tecnologia à inovação e na participação em trabalho em grupo, eles desenvolvem valores e competências."