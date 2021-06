Drive-thru em Alvorada do Oeste - Testagem rápida e gratuita para diagnóstico da covid-19 acontecerá no próximo sábado (05)

Alvorada do Oeste, Região Central de Rondônia, receberá pela primeira vez a testagem rápida e gratuita no formato drive-thru, realizado pelo Governo do estado. Nesta modalidade qualquer pessoa que queira poderá fazer o teste, porém os interessados deverão comparecer em seus veículos, sejam ele carro ou moto, não sendo permitido descer do veículo.

Em reunião na tarde desta terça-feira (01) o Prefeito Vanderlei Tecchio e secretários trataram sobre a organização da testagem. O Feirão Municipal foi o ponto de referência escolhido para o cadastramento, testagem e entrega do resultado. Os positivados também receberão medicamentos gratuitos no local. De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Izair Cuevas, será disponibilizado espaço no hospital municipal para testagem de pessoas que forem a pé.

Para o Secretário Estadual de Saúde, Fernando Máximo a ação é um esforço do Governador Marcos Rocha em Salvar vidas e enfrentar preventivamente a pandemia.