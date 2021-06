Anywhere office tende a substituir trabalho em casa no futuro

A pandemia da Covid-19 alterou as relações e dinâmicas de trabalho. De forma repentina, empresas e funcionários precisaram se adaptar ao home office devido à necessidade de isolamento para conter a disseminação da doença. O novo sistema vem sendo aprovado por gestores e funcionários, o que trouxe à tona a discussão sobre como ficará o mercado de trabalho no período pós-pandemia.

A pesquisa “Gestão de Pessoas na Crise Covid-19” apontou que 94% dos entrevistados tiveram uma experiência positiva com o home office e que 63% pretendem seguir com o trabalho remoto, seja com parte ou a totalidade dos funcionários. O estudo foi realizado pela Companhia de Talentos, em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA) da Universidade de São Paulo (USP) e a Xtrategie. Foram ouvidos profissionais de 139 empresas de diferentes segmentos e portes.

Em meio ao prolongamento da pandemia e à experiência positiva do home office, há companhias que se desfizeram de suas sedes e escritórios, uma forma de enxugar custos e confirmar que o trabalho à distância deve permanecer mesmo após o fim da pandemia.

Reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo relatou o esvaziamento de escritórios na Avenida Faria Lima, em São Paulo, e as mudanças realizadas por diferentes empresas do país e do exterior.

Anywhere office

O home office tornou-se uma importante medida para garantir a redução de circulação de pessoas durante a pandemia. No momento, é fundamental que os profissionais que podem trabalhar à distância permaneçam em casa. Mas a especulação sobre como será a rotina de trabalho remoto no período pós-Covid-19 evidenciou o conceito de “anywhere office” para o mercado nacional.

No futuro, com a vacinação em larga escala, a queda dos índices epidemiológicos e o fim da restrição para a circulação nas ruas, os profissionais que continuarão trabalhando à distância não precisarão, necessariamente, estar em casa nem no escritório. Eles poderão fazê-lo de onde quiserem, e é este o conceito de “anywhere office” que, ao pé da letra, significa “trabalho em qualquer lugar”.

A expectativa é que essa seja a tendência para o futuro. Para os funcionários, a medida garante maior flexibilidade, afinal, será possível escolher onde se quer produzir, seja de casa, do escritório, de coworkings e até mesmo de cafés e hotéis. A exemplo do que já é feito pelos chamados nômades digitais, será possível viajar para qualquer lugar e executar suas tarefas normalmente.

Para as empresas, o anywhere office também pode ser muito positivo, uma vez que reduz custos com sede e quebra as barreiras geográficas para a contratação. Com esse modelo, é possível contar com o trabalho de profissionais de diferentes localidades e regiões, dentro e fora do país.

Adaptação

Pensar nesse novo contexto pode ser um exercício feito pelas empresas desde já. Para oferecer um modelo de trabalho com tamanha flexibilidade, serão necessárias adaptações, que vão desde os procedimentos para a contratação de profissionais que moram em outras cidades até a oferta de benefícios flexíveis para atender todos os colaboradores.

Outro aspecto importante é treinar as equipes para esse novo momento. Diferente do caráter emergencial e repentino do home office, por conta da pandemia da Covid-19, uma transição para o anywhere office poderá ser realizada com mais calma e planejamento.